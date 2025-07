30,9 Grad Celsius sollen es am Dienstag um 22.20 Uhr auf der Wasserkuppe gewesen sein. „Der Spiegel“ veröffentlichte ein bundesweites Ranking aus 465 Wetterstationen und demnach war der höchste Berg der Rhön zu diesem Zeitpunkt heißester Ort in Deutschland. Auf Platz 2 folgte mit 28,9 Grad die Station Duisburg-Baerl in Nordrhein-Westfalen. Als Quelle war der Deutsche Wetterdienst angegeben. In dessen Zentrale in Offenbach fragte unsere Redaktion nach, weil selbst einem Rhöner Hobby-Wetterbeobachter dieser vermeintliche Rekordwert eher unrealistisch erschien.