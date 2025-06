Die Evangelische Kirche Mitteldeutschland umfasst nach eigenen Angaben 3.900 Kirchen und Kapellen in 3.112 Mitgliedsgemeinden in Thüringen, Sachsen-Anhalt sowie in Teilen Sachsens und Brandenburgs. Die Kirchengebäude seien in der Regel Eigentum der Kirchgemeinden, so der Pressesprecher.