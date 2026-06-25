Hitzewelle: Hitze in Hessen mit bis zu 41 Grad - kaum Abkühlung nachts

Offenbach (dpa/lhe) - Es wird noch heißer in Hessen. Nach Tiefstwerten von bis zu 25 Grad in den aufgeheizten Innenstädten in der Tropennacht auf Freitag klettern die maximalen Temperaturen tagsüber auf 36 bis 40 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Samstag erreichen die Höchsttemperaturen dann 37 bis 40, im Rhein-Main-Gebiet sogar bis zu 41 Grad. Der DWD sprach von "verbreitet extremer Wärmebelastung".