Hitzewelle: Hitze breitet sich im Süden aus – Fast 33 Grad in Südbaden

Frankfurt - Der Sommer nimmt allmählich Fahrt auf: Bei strahlend blauem Himmel und bestem Freibadwetter sind die Temperaturen vor allem im Süden Deutschlands vielerorts über die 30-Grad-Marke geklettert. In Müllheim in Südbaden stieg das Thermometer am Mittwoch auf 32,7 Grad und erreichte damit in Deutschland den höchsten Wert des Tages, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend auf dpa-Nachfrage mitteilte. Bei den gemessenen Temperaturen handelt es sich um vorläufige Werte. Ähnlich heiß war es im badischen Rheinfelden und in Konstanz mit 32 Grad.