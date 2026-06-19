Lichtenau/Oppach (dpa/sn) - Sachsens Getränkehersteller rechnen angesichts von Sommerhitze und dem bevorstehenden Hochsommer nicht mit einem Engpass an Flaschen. Sämtliche Lager seien gut gefüllt, berichtet Norbert Rogge, Sprecher des Lausitzer Getränkeherstellers Oppacher. Sollte es im Verlaufe des Hochsommers zu Engpässen kommen, reagiere das Unternehmen in der Regel, indem es Vollgut nur gegen Leergut an die Verkaufsstellen herausgebe. Bislang sieht Rogge aber keine Anzeichen dafür, dass dies nötig sein könnte.