Hitzewelle: Brockenbahn setzt wegen Hitze auf Diesel statt Dampf

Wernigerode - Wegen der erhöhten Waldbrandgefahr stellen die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) von Montag an den Zugverkehr auf den Brocken vorübergehend von Dampf- auf Diesellokomotiven um.
Die Dampfloks pausieren auf der Brockenstrecke, um Funkenflug zu vermeiden. Die Züge fahren dennoch – aber mit Diesel.
Wernigerode - Wegen der erhöhten Waldbrandgefahr stellen die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) von Montag an den Zugverkehr auf den Brocken vorübergehend von Dampf- auf Diesellokomotiven um.
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Grund ist die anhaltende Waldbrandgefahr. Das Landeszentrum stuft die aktuelle Waldbrandgefahr nahezu flächendeckend als hoch ein. Demnach gilt für weite Teile des Landes die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe Vier.
Um das Risiko von Bränden entlang der Strecke zu verringern, werden die Züge zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken bis auf weiteres laut HSB von Diesel- statt von Dampflokomotiven gezogen. Dampflokomotiven gelten in trockenen Sommerperioden als besonders brandgefährdend, da sie Funken und heiße Aschepartikel ausstoßen können.
Der Brocken ist für Besucherinnen und Besucher dennoch per Bahn zu erreichen: Nach Angaben des Unternehmens verkehren täglich mindestens sechs Zugpaare auf der Strecke. Auf der Harzquerbahn und der Selketalbahn sollen die Dampflokomotiven dagegen im Einsatz bleiben.
Die HSB hatte den Verkehr auf der Brockenstrecke in den vergangenen Jahren bereits mehrfach wegen erhöhter Waldbrandgefahr auf Dieselbetrieb umgestellt. Wann die Dampfloks auf die Brockenstrecke zurückkehren, hänge von der Entwicklung des Wetters ab. Die Regelung gelte zunächst bis auf Widerruf. Aktuelle Informationen zum Ersatzfahrplan veröffentlicht die HSB auf ihrer Internetseite sowie in ihren Verkaufsstellen.