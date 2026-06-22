Hitzewelle: Brockenbahn setzt wegen Hitze auf Diesel statt Dampf

Wann kann ich wieder mit der Dampflok fahren?

Die HSB hatte den Verkehr auf der Brockenstrecke in den vergangenen Jahren bereits mehrfach wegen erhöhter Waldbrandgefahr auf Dieselbetrieb umgestellt. Wann die Dampfloks auf die Brockenstrecke zurückkehren, hänge von der Entwicklung des Wetters ab. Die Regelung gelte zunächst bis auf Widerruf. Aktuelle Informationen zum Ersatzfahrplan veröffentlicht die HSB auf ihrer Internetseite sowie in ihren Verkaufsstellen.