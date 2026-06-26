Alle klagen über die Hitze. Doch es gibt Orte, die mit angenehmeren Temperaturen punkten. Auch abseits des Thüringer Waldes gibt es Orte mit vergleichsweise angenehmen Sommertemperaturen – allen voran das Rhön-Dorf Birx. Dort wurden um 16 Uhr 29 Grad gemessen – ein Wert, der zeigt, dass es in den höheren Lagen der Rhön spürbar erträglicher bleibt als in den Niederungen. Zum Vergleich: Der Inselsberg (Landkreis Gotha) erreichte zur selben Zeit ebenfalls 29 Grad.