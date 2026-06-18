Leipzig (dpa/sn) - Schwüle Hitze wird die Menschen in Sachsen am Donnerstag vielerorts voraussichtlich ins Schwitzen bringen. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klettert das Thermometer im Freistaat auf über 30 Grad Celsius. Die voraussichtliche Höchsttemperatur des Tages wird demnach in der Region Leipzig erreicht - dort könnten es 31 Grad Celsius werden. Im Dresdner Elbtal erwartet der DWD bis zu 30 Grad Celsius. Grund für das Wetter ist schwül-heiße Luft, die aus dem Südwesten nach Sachsen kommt. Dabei bleibt es den ganzen Tag heiter bis wolkig ohne Niederschlag.