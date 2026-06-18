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  4. Bis 31 Grad und schwül: Wo es in Sachsen heute heiß wird

Hitzetag erwartet Bis 31 Grad und schwül: Wo es in Sachsen heute heiß wird

In Sachsen klettert das Thermometer heute laut DWD über die 30-Grad-Marke. Es wird heiß und schwül. Doch das Wetter ist nur ein Vorbote für den Freitag.

Hitzetag erwartet: Bis 31 Grad und schwül: Wo es in Sachsen heute heiß wird
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Bis zu 31 Grad zeigt das Thermometer voraussichtlich am Donnerstag in Leipzig - so die Prognose des Deutschen Wetterdienstes. Da tut Abkühlung gut. (Symbolbild) Foto: Michael Kappeler/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Schwüle Hitze wird die Menschen in Sachsen am Donnerstag vielerorts voraussichtlich ins Schwitzen bringen. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klettert das Thermometer im Freistaat auf über 30 Grad Celsius. Die voraussichtliche Höchsttemperatur des Tages wird demnach in der Region Leipzig erreicht - dort könnten es 31 Grad Celsius werden. Im Dresdner Elbtal erwartet der DWD bis zu 30 Grad Celsius. Grund für das Wetter ist schwül-heiße Luft, die aus dem Südwesten nach Sachsen kommt. Dabei bleibt es den ganzen Tag heiter bis wolkig ohne Niederschlag.

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Auch die Nacht bringt wenig Abkühlung. Laut DWD sinken die Temperaturen auf 18 bis 15 Grad. In und um Leipzig bleibt es voraussichtlich bei 20 Grad in der Nacht. Im Bergland wird es etwas kühler bei 14 bis 12 Grad. 

Das Wetter ist ein Vorbote für den Freitag, der mit örtlichen Höchstwerten bis 36 Grad noch heißer werden soll bei zunehmender Gewittergefahr.