"Watermelon Sugar"

Mit diesem Track hat Harry Styles dem Sommer 2020 ein Denkmal gesetzt. Ob der Song des Briten nun eine Ode an die Wassermelone oder ein spielerisches Liebesgeständnis ist: Der Mix aus verträumten Gitarrenriffs und sanften Beats wirkt wie ein mentaler Schattenplatz an einem glühenden Nachmittag.

"Sunshine"

Der 2011 erschienene euphorische Festival-Track von David Guetta & Avicii klingt nach Abendsonne, weiten Flächen und lauen Sommernächten. Helle Synths und treibende Beats erzeugen ein Gefühl von Energie und Leichtigkeit - wie gemacht für heiße Tage.

"Sunset Lover"

Sanfte elektronische Klänge treffen auf ein Gefühl von Weite und Ruhe. Der Titel des französischen DJs und Multiinstrumentalist Petit Biscuit wurde 2017 über Streaming-Plattformen zu einem internationalen Dauerbrenner. Heute gilt er als moderner Sound für den Sonnenuntergang.

"Heat Waves"

Der 2020 erschienene Track der britischen Band Glass Animals klingt nach flirrenden Nächten, warmem Asphalt und Gedanken, die nicht zur Ruhe kommen. Die Band verbindet entspannten Indie-Pop mit einer leichten Melancholie - ein Song, der weniger von der Sonne selbst erzählt als von dem Gefühl, das sie hinterlässt.

"Tag am Meer"

Wenn die Hitze unerträglich wird und die Gedanken nur noch um Abkühlung kreisen, kommt dieser Hip-Hop-Klassiker aus den frühen 90er-Jahren gerade recht. Mit seinem hypnotischen Beat und seinem sehnsüchtigen Text wirkt der Sound der "Fantastischen Vier" wie eine musikalische Klimaanlage.