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Hitzeschutz Vorschlag: Trinkbrunnen vor öffentlichen Gebäuden

Heiß-trockenes Wetter und die Wasserflasche ist schon leer: In der Links-Fraktion wird nun eine Idee laut, wie diese unterwegs leichter aufzufüllen wäre.

Hitzeschutz: Vorschlag: Trinkbrunnen vor öffentlichen Gebäuden
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Schon jetzt gibt es in einigen Städten öffentliche Trinkbrunnen in Thüringen, wie hier in Erfurt. Geht es nach dem Linken-Abgeordneten Jens Thomas, sollten es aber mehr sein. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Mit Blick auf die aktuelle Hitzewelle schlägt ein Landtagsabgeordneter der Fraktion der Linken den Ausbau von Trinkbrunnen vor. "Versiegelte Flächen, fehlende Verdunstung und mangelnde Verschattung sorgen dafür, dass sich Innenstädte immer stärker aufheizen", sagte der umwelt- und klimapolitische Sprecher der Fraktion Jens Thomas laut Mitteilung. Zwar seien einige Kommunen schon auf dem richtigen Weg. "Das Land kann jedoch mehr tun, zum Beispiel Trinkbrunnen vor öffentlichen Gebäuden errichten oder deren Aufstellung fördern", so seine Idee.

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Übersichtskarte für öffentliche Trinkbrunnen in Thüringen

Eine Übersicht über bereits bestehende, kostenfreie Trinkbrunnen in Städten und Gemeinden hat das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz entwickelt und die Karte online veröffentlicht. Dort werden etwa auch Freibäder, Tourist-Informationen, Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer angezeigt. 

Seit Tagen lässt eine Hitzewelle die Menschen in Thüringen und dem restlichen Deutschland kräftig schwitzen. Die Belastung ist auch deshalb so groß, weil die Temperaturen aktuell nachts keine wirkliche Abkühlung bringen. Extreme Wetterlagen wie diese sind wegen der Klimakrise hierzulande häufiger geworden – und dürften noch weiter zunehmen. Daten des Deutschen Wetterdienstes belegen, dass die durchschnittliche Zahl der Tage mit Temperaturen über 30 Grad in Deutschland zugenommen hat.