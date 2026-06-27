Erfurt (dpa/th) - Mit Blick auf die aktuelle Hitzewelle schlägt ein Landtagsabgeordneter der Fraktion der Linken den Ausbau von Trinkbrunnen vor. "Versiegelte Flächen, fehlende Verdunstung und mangelnde Verschattung sorgen dafür, dass sich Innenstädte immer stärker aufheizen", sagte der umwelt- und klimapolitische Sprecher der Fraktion Jens Thomas laut Mitteilung. Zwar seien einige Kommunen schon auf dem richtigen Weg. "Das Land kann jedoch mehr tun, zum Beispiel Trinkbrunnen vor öffentlichen Gebäuden errichten oder deren Aufstellung fördern", so seine Idee.