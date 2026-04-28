Die Bevölkerung hierzulande wird immer älter und das Wetter immer wärmer. Zwei Entwicklungen, die zu einem Problem werden können. Denn ältere Menschen gelten als besonders hitzeempfindliche Gruppe. Bei der jüngsten Regionalkonferenz der Seniorenbeiräte aus Südwestthüringen, die dieser Tage im Zella-Mehliser Rathaus stattfand, stand daher das Thema Hitzeschutz auf der Agenda. Auf Wunsch der Seniorenvertretungen beschäftigte sich die Runde damit, wie Menschen besser gegen Hitze geschützt werden können, gerade auch die älteren.