Hitzeschäden Leipzigs Straßenbahnen ab Donnerstag wieder ganz im Einsatz

Hitzeplan soll kommen - eingeschränkter Verkehr eine Option

Für zukünftige Hitzeperioden hat die LVB eigenen Angaben zufolge mehrere Optionen erarbeitet. In Abstimmung mit dem Gutachter werde dann entschieden, ob die Fugen abgestreut oder mit Wasser gekühlt, einzelne Linien aus dem Netz genommen, Strecken gesperrt oder Busse von Gleisen ferngehalten werden müssen. "Der Hochsommer kommt erst noch. Um die Sicherheit zu gewährleisten und um Schäden zu vermeiden, bleibt das Szenario eines eingeschränkten Verkehrs weiterhin eine Option", betonte Middelberg. Zudem soll ein langfristiger Hitzeplan entwickelt werden.