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Hitzeschäden Leipzigs Straßenbahnen ab Donnerstag wieder ganz im Einsatz

Nach Hitzeschäden rollen Leipzigs Straßenbahnen wieder. Ein Gutachten soll nun klären, wie es zu den Problemen kam und wie sich der Betrieb künftig besser schützen lässt.

Leipzig (dpa/sn) - Nach den gravierenden Hitzeschäden sollen von diesem Donnerstag an alle Straßenbahnen in Leipzig wieder fahren. Nach elf außergewöhnlichen Tagen gelte dann wieder der Normalzustand, teilte der Geschäftsführer der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), Ulf Middelberg, mit.

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Am vorletzten Wochenende war der Straßenbahnbetrieb in Sachsens größter Stadt vollständig eingestellt worden. Extreme Hitze mit Temperaturen um 40 Grad hatte laut LVB an vielen Stellen an den Schienen die Fugenmasse aufgeweicht. Die Straßenbahnen hatten diese herausgedrückt und mit ihren Rädern auf Schienen und Weichen verteilt - bis zu fünf Millimeter dick. Die Masse härtete wieder aus, verklebte die Schienen und beschädigte auch Fahrzeuge.

30 Kilometer verunreinigte Gleise seien gesäubert und 150 Weichen instand gesetzt worden, betonte Middelberg. "Ein enormer Kraftakt, den rund 1.500 Mitarbeiter der LVB und der Leipziger Gruppe sowie 550 freiwillige Helfer in gemeinsamer Anstrengung gestemmt haben. Wir wissen das Engagement sehr zu schätzen und bedanken uns herzlich". Für die genaue Ursachenforschung hat die LVB ein Gutachten des TÜV Süd Rail in Auftrag gegeben. 

Hitzeplan soll kommen - eingeschränkter Verkehr eine Option

Für zukünftige Hitzeperioden hat die LVB eigenen Angaben zufolge mehrere Optionen erarbeitet. In Abstimmung mit dem Gutachter werde dann entschieden, ob die Fugen abgestreut oder mit Wasser gekühlt, einzelne Linien aus dem Netz genommen, Strecken gesperrt oder Busse von Gleisen ferngehalten werden müssen. "Der Hochsommer kommt erst noch. Um die Sicherheit zu gewährleisten und um Schäden zu vermeiden, bleibt das Szenario eines eingeschränkten Verkehrs weiterhin eine Option", betonte Middelberg. Zudem soll ein langfristiger Hitzeplan entwickelt werden.