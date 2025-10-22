Die kommunale Straße über das Waldhaus nach Trusetal ist nach Monaten der Vollsperrung wieder freigegeben. Grund für die Sperrung war eine außergewöhnliche Hitzeperiode im Sommer, die auf einem Abschnitt der Straße gravierende Schäden verursacht hatte. Der Asphalt hatte sich bei extremer Außentemperatur aufgelöst, Teile des Belags brachen auf, es entstanden lockere Teer- und Asphaltbrocken – eine erhebliche Gefahr für Auto-, Motorrad- und Radfahrer.