Hitzefolgen Hitze setzt Wildvögeln zu – Pflegestellen am Limit

Derzeit seien es 70, die in ihrem Flugzimmer auf das Leben in Freiheit vorbereitet werden und lernen müssen, Insekten zu fangen. Im Gegensatz zu Mauerseglern, die das instinktiv sofort könnten, werden junge Schwalben auch außerhalb des Nestes zunächst noch von den Eltern gefüttert.

Es sind unzählige Stunden, die die ehrenamtlichen Helfer mit dem Aufpäppeln der Vögel verbringen. Entsprechend steigen die Futterkosten: "Alle Pflegestellen brauchen kiloweise tiefgekühlte Insekten", sagt Jenny Leuteneker.

Allein in dieser Saison hätten sich die Kosten für die Wildvögel-Hilfe in Kaiserslautern auf mehr als 1.600 Euro bereits verdoppelt - allein für Insekten. Hinzu kommen noch die auf die Vogelarten angepassten Sämereien, Nussmischungen und Obst. Mehr denn je seien Spenden vonnöten.

Hilfe erhoffen sich die Tierfreunde nicht nur in finanzieller Form: "Wir brauchen auch viele ehrenamtliche Helfer, die einfach nur waschen oder putzen oder die Käfige reinigen", sagt Nicole Brzoska, Leiterin der Zentralen Wildvogelauffangstation des Saarlandes in Püttlingen. Unterstützung benötigt auch die "Mauerseglerhilfe Apus": etwa Fahrer, die Notfalltransporte für gefundene Mauersegler übernehmen.

Langfristig setzt der Verein auf die Ausbildung von weiteren fachkundigen Helfern für die Pflege. Auch wenn die Temperaturen aktuell etwas gesunken sind, ist eines für Jeanette Mayer klar: Die Hitzewelle habe eindrucksvoll gezeigt, welche Auswirkungen extreme Wetterereignisse auf die heimischen Gebäudebrüter haben können. "Und wir müssen davon ausgehen, dass sich solche Situationen künftig häufiger wiederholen werden."