Hitzebelastung: Vorstellung der Vineta-Festspiele wegen Hitze abgebrochen

Hitze als Herausforderung für Open-Air-Schauspieler

Bereits am Premierenabend war ein Schauspieler aufgrund der Hitze ausgefallen, dieser habe in der Vorstellung jedoch ersetzt werden können. Mit gleich drei Ausfällen war an eine Weiterführung des Stücks nicht zu denken. Da sich jedoch alle Betroffenen auf dem Weg der Besserung befinden, findet die für Samstagabend geplante Vorstellung nach aktuellem Stand wie vorgesehen statt.