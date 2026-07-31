Hitzebelastung: Vorstellung der Vineta-Festspiele wegen Hitze abgebrochen

Zinnowitz (dpa/mv) - Wegen Hitzebelastungen mehrerer Schauspieler mussten die Vineta-Festspiele in Zinnowitz auf Usedom während der Vorstellung abgebrochen werden. Gleich drei Mitglieder des Ensembles wurden am Donnerstagabend wegen gesundheitlichen Problemen aufgrund der Hitze medizinisch behandelt, teilt ein Sprecher der Vorpommerschen Landesbühne mit. Schwere Kostüme, Kampf-, Tanz- und Gesangsszenen setzten den Schauspielern zusätzlich zu. Noch vor der Pause habe man sich daher entschieden, die Vorstellung des Stücks "Die ewige Krone" abzubrechen.