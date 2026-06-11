Kopenhagen - Die Länder Europas müssen ihre Bürger nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angesichts der fortschreitenden Klimakrise besser vor Hitze schützen. "Europa erwärmt sich schneller als jeder andere Kontinent – und wir bezahlen dafür mit Menschenleben", sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge. "Allein in den letzten vier Jahren sind europaweit mehr als 200.000 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben." Hitze sei "ein stiller Killer". Aber einer, den man vermeiden könne. "Wir haben die Instrumente. Nun müssen wir sie nutzen", erklärte Kluge.