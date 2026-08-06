Die Sommermonate bringen warmes und sonniges Wetter. Sie sind aber auch überraschenderweise die niederschlagsreichsten Monate des Jahres – das haben die wenigsten auf dem Schirm. In Schmalkalden etwa fallen laut langjährigem Mittel im Juni, Juli und August zwischen 70 und 80 Millimetern Regen. Im Mai etwa 60 Millimeter, also 60 Liter je Quadratmeter. Soweit die Vorgaben, da kommen die Wintermonate längst nicht ran.