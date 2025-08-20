Hitze und Sommer Teure Eintrittspreise: Im Libanon sind Strandbesuche Luxus

Öffentliche Strände stark verschmutzt

Vielen Familien bleibe jedoch nichts anderes übrig als genau an diesen Stellen baden zu gehen, weil sie sich die Eintrittsgelder zu den saubereren Beachclubs nicht leisten könnten, sagt Ajub. Selbst das Benzingeld für die die Fahrten zu anderen Stränden außerhalb Beiruts - die immerhin zum Teil geringere Eintrittsgelder verlangten oder auch mal gratis seien - sei für die von der seit Jahren andauernden Wirtschaftskrise stark getroffene Durchschnittsbevölkerung kaum bezahlbar.