Beznau-Reaktoren gingen 1969 und 1971 ans Netz

Der erste der beiden Reaktoren des AKWs Beznau war bereits am Dienstag heruntergefahren worden, der zweite wurde am Mittwochabend vom Netz genommen. Es werde in der Schweiz weiter genügend Strom für Industrie und Haushalte produziert, versicherte die Axpo.