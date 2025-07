Hitze: Schulze fordert Klimaanlagen für Schulen und Altenheime

Es brauche Klimaschutz, es brauche eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes. "Aber das alleine wird uns nicht retten. Wir müssen auch uns anpassen an die Klimakrise." Dazu zähle, sich vor Hitze zu schützen, argumentierte Schulze. "Räume, wo sich die Menschen viel aufhalten, so runterzukühlen, dass es in Hitzeperioden aushaltbar ist - damit müssen wir uns beschäftigen", forderte sie. Die Grünen wollen dazu auch einen Dringlichkeitsantrag in den Landtag einbringen.