Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Blick auf mögliche neue Hitzewellen hat die Stadt Wiesbaden zum Miteinander aufgerufen. "Hitzeperioden werden uns künftig häufiger begegnen", teilte Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) mit. "Deshalb appelliere ich eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger: Achten Sie auf sich und aufeinander. Schauen Sie nach Ihren Nachbarinnen und Nachbarn, Freunden und Angehörigen." Wichtig sei, dass es nicht bei einem einzigen Mal bleibe. "Gerade an heißen Tagen kommt es darauf an, regelmäßig nachzufragen und in Kontakt zu bleiben."