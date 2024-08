Hitze-Prognose: Mittlere bis hohe Waldbrandgefahr in Thüringen

Derweil wird die erste Wochenhälfte in Thüringen heiß. Die Temperaturen könnten bis einschließlich Dienstag auf 32 bis 34 Grad steigen, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Für große Teile des Landes gelten Warnungen vor extremer Hitze, sehr warm könne es aber auch in den höheren Lagen des Thüringer Waldes werden. Von Dienstagnachmittag an steige dann auch die Gefahr örtlicher Gewitter, die sich am Mittwoch verstärke.