Kurz nach dem Mittag hat die Messtelle in Worringen in Nordrhein-Westfalen am Hitze-Mittwoch schon 38,9 Grad gemeldet. In Thüringen ist die Lage nicht ganz so krass. Hier steht Gispersleben mit 35,9 Grad an der Spitze. Die Frage, die sich viele Menschen stellen ist: Wo hält man es bei diesem Wetter an dem Tag am besten aus?