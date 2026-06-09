München (dpa/lby) - In bayerischen Städten mangelt es einer Untersuchung zufolge erheblich an Schutzmaßnahmen gegen sommerliche Hitze. Beim "Hitze-Check 2026" der Deutschen Umwelthilfe (DUH) erreichte keine der 17 untersuchten bayerischen Kommunen mit mehr als 50.000 Einwohnern eine positive "grüne" Gesamtbewertung. Stattdessen dominieren gelbe und rote Einstufungen das Bild im Süden, wie die Daten der Organisation zeigen. Gleichzeitig findet sich aber auch keine bayerische Stadt unter den bundesweiten Schlusslichtern.