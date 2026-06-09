Gesamtwertung in Bayern: Nur Rot und Gelb

München schnitt beim Beschirmungsgrad, bei dem es um die Beschattung durch Bäume oder andere mehr als 2,5 Meter hohe Vegetation geht, wie auch bei der Versiegelung von Flächen bayernweit am besten ab. Dennoch kommt auch die Landeshauptstadt nicht an die beiden einzigen Städte mit grüner Gesamtwertung heran: Schleswig-Holstein oder Wuppertal in Nordrhein-Westfalen - die Umweltorganisation vergab grüne Gesamtwertung recht sparsam.