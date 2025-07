Hitze: Hitze: Abkühlung und Schatten auch für Tiere

Erfurt/Gera (dpa/th) -Eisbomben mit gefrorenen Gemüse- und Obststücken für die Affen, Schlammbäder für die Schweine, Schattenplätze für Bisons und Co: Die extreme Hitze macht auch den Tieren im Thüringer Zoo und im Tierpark in Gera zu schaffen. "Die Tiere wissen selbst, was für sie am besten ist und haben freien Zugang zu schattigen Plätzen und kühleren Orten", sagt die Sprecherin des Thüringer Zooparks Erfurt, Inga Hettstedt. Zum Schutz der Besucher vor der prallen Sonne werde jedoch das Berberaffen-Gehege heute bereits um 15.30 Uhr schließen.