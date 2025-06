Auch kühle Schlafplätze für den Notfall

Das Hitze-Notfallzentrum soll nach Vorstellung der Grünen im Ernstfall die bayernweite Koordination übernehmen und Unterstützung leisten, wenn gefährdete Personengruppen anderswo untergebracht oder betreut werden müssen, regional oder auch überregional. Und öffentliche "kühle Räume" sollen in Abstimmung mit den Kommunen zu einem bayernweiten Netz zusammengefasst werden. "Im Bedarfsfall soll für eine medizinische Grundversorgung gegen typische hitzebedingte Gesundheitsrisiken gesorgt werden und es soll in den "Kühlen Räumen" eine hinreichende Anzahl kühler Schlafplätze bereitgestellt werden", heißt es in dem Antrag der Grünen.