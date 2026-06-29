Hitze: Forderungen nach Hitze-Wochenende - Prävention und Feuerwehr

Dresden (dpa/sn) - Nach der Hitzewelle wird in Sachsen der Ruf nach Konsequenzen laut. "Das letzte Wochenende hat gezeigt, welche Ausmaße die zunehmenden Temperaturen haben", betonte Linke Fraktionschefin Susanne Schaper am Montag. Die Hitze treffe vor allem Ältere, chronisch Kranke, Menschen mit Behinderungen, Ungeborene, Säuglinge und Kleinkinder. Gleiches gelte für Menschen, die im Freien körperlich anstrengende Arbeiten verrichten müssen, in Gemeinschaftsunterkünften leben oder wohnungslos sind.