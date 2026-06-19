Hitze Extreme Hitze im Süden und Westen – 38,5 Grad in Kitzingen

Offenbach - Heiß ist es derzeit überall in Deutschland – aber ganz besonders im Süden und Westen des Landes. Der Tageshöchstwert wurde mit 38,5 Grad am Freitag im bayerischen Kitzingen gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf dpa-Anfrage mitteilte. Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz lag mit 38,0 Grad knapp dahinter, gefolgt von Waghäusel-Kirrlach (Baden-Württemberg) und Andernach (Rheinland-Pfalz) mit 37,5 Grad. Im Frankfurter Westend war es 37,2 Grad heiß. Es handelt sich um vorläufige Werte.