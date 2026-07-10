Hitze: Es wird wieder heiß - Hier gibt es Hilfe und Abkühlung

Hitzebus in Frankfurt für obdachlose Menschen

An heißen Tagen verstärkt die Stadt Frankfurt die Versorgung obdachloser Menschen. Dann fahren Teams mit Lastenrädern durch die Stadt und verteilen Wasser, T-Shirts, Kappen, Schirme und Sonnencreme. Zudem gibt es als Pendant zum Kältebus, der im Winter unterwegs ist, auch einen Hitzebus, der in den Abendstunden und nachts unterwegs ist.

"Der Hitzebus ist telefonisch unter der Nummer 069/431414 zu erreichen. Im Notfall sollte die 112 gewählt werden", heißt es bei der Stadt. Die Mitarbeitenden könnten die obdachlos lebende Menschen versorgen, sie zu kühlen Orten in Frankfurt bringen oder Notmaßnahmen einleiten.

Trinkwasser und kühle Orte in Kassel

Die Stadt Kassel will Wege zu Trinkbrunnen, Nachfüllstationen und kühlen Orten im Stadtgebiet mit digitalen Karten erleichtern. "Diese helfen Bürgerinnen und Bürgern dabei, Trinkwasser zu erhalten oder Trinkflaschen aufzufüllen und schattige oder klimatisierte Aufenthaltsorte in Kassel zu finden", heißt es dazu bei der Stadt.

Die Trinkbrunnen sind verteilt im Stadtgebiet aufgestellt. Sie sind barrierefrei und bieten frisches und sauberes Trinkwasser - kostenlos und auf Knopfdruck. Zu den kühlen Orten zählen etwa Bibliotheken, Kinos, Kirchen, Museen und Einkaufszentren.