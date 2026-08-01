München (dpa/lby) - Das erste Ferienwochenende bringt bayernweit Wolken, Gewitter und kühlere Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt bereits für den Vormittag gebietsweise Regen, Schauer oder vereinzelte Gewitter voraus. Am Nachmittag könnte es vor allem im Umfeld der Schwäbisch-Fränkischen Alb und in Richtung Donau häufiger gewittern, örtlich auch kräftig. Die stärksten Gewitter erwarten die Meteorologen am oberbayerischen Alpenrand.
Hitze ebbt vorerst ab Gewittrig und vorübergehend weniger heiß
dpa 01.08.2026 - 07:42 Uhr