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Hitze ebbt vorerst ab Gewittrig und vorübergehend weniger heiß

Nach einem neuen Hitzerekord in Kitzingen kündigen Meteorologen Gewitter und Abkühlung an. Wie das Wetter zum Start in die Sommerferien wird.

Hitze ebbt vorerst ab: Gewittrig und vorübergehend weniger heiß
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Am Wochenende wird es in Bayern gewittrig und vergleichsweise kühl. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München (dpa/lby) - Das erste Ferienwochenende bringt bayernweit Wolken, Gewitter und kühlere Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt bereits für den Vormittag gebietsweise Regen, Schauer oder vereinzelte Gewitter voraus. Am Nachmittag könnte es vor allem im Umfeld der Schwäbisch-Fränkischen Alb und in Richtung Donau häufiger gewittern, örtlich auch kräftig. Die stärksten Gewitter erwarten die Meteorologen am oberbayerischen Alpenrand. 

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Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 29 Grad im Norden, zwischen Frankenwald und Fichtelgebirge lediglich um 23 Grad. In der Südhälfte des Freistaats wird es mit 26 bis 30 Grad etwas wärmer, wie der DWD mitteilte.

Am Sonntag wird es laut Prognose wieder sonniger und heißer mit Temperaturen bis zu 32 Grad im Süden. Gewitter sind demnach nur in den Alpen und im angrenzenden Vorland zu erwarten. Am Montag stehen dann mit Höchstwerten bis 37 Grad wieder sehr heiße Temperaturen an.