Hitze-Check: Thüringer Städte mit Nachholbedarf beim Hitzeschutz

Berlin/Erfurt (dpa/th) - Beim Schutz vor Hitze schneiden die Thüringer Städte Erfurt, Jena, Gera und Weimar einer Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zufolge im Bundesvergleich mittelmäßig bis schlecht ab. Weimar kam im Hitze-Check in allen drei abgefragten Kategorien nach einem Ampelsystem auf Gelb, was "gemischt" bedeutet. Jena, Erfurt und Gera bekamen beim Trend zur Flächenversiegelung in der Bewertung Rot, beim Anteil der Baum- und Grünflächen ("Beschirmungsgrad") und bei der Betroffenheit der Menschen von Hitze, Versiegelung und fehlendem Grün zeigte die Ampel in diesen drei Städten ebenfalls Gelb.