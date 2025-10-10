Hitliste: Taylor Swift knackt Rekorde - 8 Songs in Top 10

die umsatzstärkste Startwoche eines internationalen Solo-Acts seit Beginn der Datenaufzeichnung durch GfK Entertainment vor 25 Jahren

das meistgestreamte Album am Release-Tag (3. Oktober: 12,2 Millionen Abrufe)

das meistverkaufte Vinyl-Album an einem Tag und innerhalb einer Woche

der meistgestreamte weibliche Artist innerhalb von 24 Stunden zu sein (14,5 Millionen Abrufe am 3. Oktober)

Taylor Swift stellt acht der Top-10-Songs

In den Single-Charts sei außerdem bisher niemand mit mehr Songs gleichzeitig in die Top 10 eingestiegen. Acht Songs der Top Ten kommen von Swift; neben "The Fate Of Ophelia" sind das noch "Opalite" (drei), "Elizabeth Taylor" (vier), "Father Figure" (fünf), "Cancelled" (sieben), "Eldest Daughter" (acht), "The Life Of A Showgirl" (neun) und "Actually Romantic" (zehn).