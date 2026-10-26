Da mischt sich ein Thüringer in die Debatte ein, was aus einer Brandruine im fernen Bayern werden soll: dem Kehlsteinhaus oberhalb von Berchtesgaden. Jens-Christian Wagner, Chef der Thüringer KZ-Gedenkstätten, meint, das abgebrannte Ausflugsziel sollte wegen seiner NS-Vergangenheit nicht wieder aufgebaut werden. Das Kehlsteinhaus war Treffpunkt von Eva Braun und NSDAP-Größen. Reicht das aus, um es in Schutt und Asche liegen zu lassen? Wenn wir NS-Bauten zu Sperrzonen erklären, bekommen wir ein Problem.