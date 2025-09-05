Eigentlich möchte Kostas Gennatos seinen Kiosk am Bahnhof nur in aller Ruhe betreiben. Doch spätestens, seit er ein Werbeplakat zum Suhler Christopher Street Day (CSD) an der Tür seines Geschäfts befestigt hatte, hat er sich einen Nachbarn zum Widersacher gemacht. Dieser verlangte von ihm, den Zettel zu entfernen und drohte dem Unternehmer: „Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt.“ Alle Versuche von Kostas Gennatos, ein vernünftiges Gespräch mit dem Nachbarn zu führen, schlugen fehl.