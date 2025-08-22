Der Neonazi Tommy Frenck wehrt sich gegen Forderungen, den Namen seines braunen Versandhandels „Druck 18“ aufzugeben und schaltet auf Gegenangriff. „Für jeden Versuch, sich irgendwas schützen zu lassen, werde ich zwei neue Shops bereitstellen“, kündigte Frenck am Donnerstag über seinen Facebook-Account an. Zugleich stellte er rechtliche Schritte in Aussicht gegen eine Initiative, die ihm die Markenrechte am Shop streitig machen will.