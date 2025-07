Hitler-Attentat vor 81 Jahren: Sohn von Willy Brandt warnt vor Geschichtsvergessenheit

"Wir erleben heute wieder, es zeigt sich auch in Wahlergebnissen, wie das Gift von Hass, Rassismus und Ausgrenzung einsickert und sich bemerkbar macht in einer Verrohung des Umgangs, nicht zuletzt sprachlicher Natur, durch Gewalt und bewusstes Kokettieren mit Sprachbildern der NS-Propaganda", sagte der Sohn des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD) als Hauptredner bei der zentralen Feierstunde in der Gedenkstätte Plötzensee in Berlin.