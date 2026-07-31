﻿Wenn Ende August der Duft von Hirschbraten durch die Altstadt zieht, Musik von mehreren Bühnen erklingt und der Bartholomäusmarkt zum Bummeln einlädt, dann ist in Schmalkalden wieder Stadtfestzeit. Vom 27. bis 30. August feiert die Fachwerkstadt ihr 34. Stadtfest mit traditionellem Hirschessen. Tausende Besucher, darunter auch aus den Partnerstädten wie Recklinghausen, Fontaine (Frankreich) und Montana (Bulgarien) werden an den vier Festtagen in der historischen Innenstadt erwartet. „Vier Tage lang erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Program“, verspricht Cheforganisator Swen Arnold.