Berlin - Das Berliner Verwaltungsgericht hat den Fortgang der Abrissarbeiten am geschichtsträchtigen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin-Prenzlauer Berg vorläufig für legitim erklärt. Das Gericht lehnte am Donnerstagabend einen Antrag des Vereins Naturfreunde auf Erlass einer sogenannten Zwischenverfügung ab. Das wurde am Freitag mitgeteilt.