Gemeinsam mit dem Geologen Gunter Braniek vom Thüringischen Geologischen Verein überreichte der Vorsitzende des Rhönforums e. V., Martin Henkel, die historische Dissertation an Frankenheims Bürgermeister Alexander Schmitt. Dazu erläuterte Henkel: „Als im vorigen Jahr der Thüringische Geologische Verein in Geisa tagte, erhielt ich von Gunter Braniek diese Dissertation, die er bei einem Nachlass in Weimar entdeckt hatte. Die Doktorarbeit ist nie publiziert worden, daher ist das gefundene Exemplar eine echte Rarität.“ Sein Dank gilt Uda Stabe aus Weimar: In dem Nachlass ihres Vaters, des Thüringer Schafzuchtexperten Ernst Herre, wurde die Promotionsschrift entdeckt. „Es freut mich, dass ich ein klein wenig dazu beitragen konnte, diese an ihren Ursprungsort zurückzuführen“, so Henkel.