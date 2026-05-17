Historisches Instrument: Richard Wagners Flügel kehrt in die Villa Wahnfried zurück

Bayreuth (dpa/lby) - Der 150 Jahre alte Konzertflügel des Komponisten Richard Wagner ist nach monatelanger Restaurierung in Belgien nach Bayreuth zurückgekehrt. Das historische Steinway-Instrument in der "Villa Wahnfried" soll in diesem Sommer bei zahlreichen Konzerten wieder klingen wie im Jahr seiner Entstehung 1876. Nicht mehr verwendbare alte Teile wurden teils nach historischem Vorbild angefertigt, teils mit Materialien ersetzt, die denen des Herstellungsjahres entsprechen, wie das Richard Wagner Museum mitteilte.