Historisches Instrument: Richard Wagners Flügel kehrt in die Villa Wahnfried zurück

Instandhaltung historischer Flügel ist schwierig

Flügel sind generell weit weniger haltbar als historische Geigen, in der Regel sind Tasteninstrumente aus dem 19. Jahrhundert kaum noch spielbar. So treten häufig Ermüdungsrisse im Stahlrahmen auf, an dem die Saiten befestigt sind. An der Restauration beteiligt war die Bayreuther Klaviermanufaktur Steingraeber, die zwar weniger bekannt ist als Steinway, aber in der Fachwelt einen hervorragenden Ruf hat. Die Kosten der Restauration bezifferte das Museum auf 41.000 Euro. Zum Vergleich: Ein aktueller Steinway-Konzertflügel von 2,74 Metern Länge schlägt mit einem Neupreis von weit über 200.000 Euro zu Buche.