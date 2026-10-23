Als sich Orban ab 2014 zunehmend an das Russland von Wladimir Putin anlehnte, empfanden das viele Ungarn als Verrat an den Idealen von 1956. Wenn Magyar, seine Gäste und die Bürger des Landes den 70. Jahrestag der Revolution feiern, erinnern sie nicht nur an das mutige und tragische Aufbegehren der Ungarn gegen die Herrschaft einer imperialistischen Weltmacht. Sie freuen sich auch über die Abkehr vom Weg in die Unfreiheit, den Orban einschlug - auch wenn diese nie das Ausmaß der Unterdrückung im Kommunismus annahm.