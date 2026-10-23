Der Kommunistischen Partei entglitt zunehmend die Kontrolle über die Ereignisse. Nachdem am 25. Oktober Einheiten der Staatssicherheit auf friedliche Demonstranten geschossen und ein Blutbad angerichtet hatten, begannen sich die Aufständischen zu bewaffnen, zumal auch die ungarische Armee weitgehend auf die Seite der Revolution überlief. Die Stalinisten in der KP traten ab, die Gruppe um den populären, aber zuvor kaltgestellten Reformkommunisten Imre Nagy übernahmen die Regierung. Diese proklamierte einen demokratischen Sozialismus, mit Presse-, Versammlungs- und Religionsfreiheit und legalen politischen Parteien. Politische Gefangene wurden befreit. Daneben kam es zu spontanen Gewaltexzessen gegen Kommunisten und Stasi-Agenten.