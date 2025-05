„Meyers Großes Konversations-Lexikon“ stellte im 18. Band der 6. Auflage von 1909 den vom eisenverarbeitenden Gewerbe bestimmten Ort Steinbach-Hallenberg in Thüringen folgendermaßen vor: „Flecken im preußischen Regierungsbezirk Kassel, Kreis Schmalkalden, am Südfuße des Thüringer Waldes, an der Hasel und der Staatsbahnlinie Zella St. Blasii – Wernshausen, 435 m ü. M., hat 3 evangelische Kirchen, eine Burgruine, Amtsgericht, Oberförsterei, Fabrikation von Eisenkurzwaren, Nägeln und gedrechselten Holzwaren, Eisengießerei, Gesenkeschmiede, eine Zigarrenfabrik, Schneidemühlen, Braunsteingruben und (1905) 4 504 Einwohner.“