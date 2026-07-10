Historischer Weinkeller: Kloster Eberbach öffnet kühlen Weinkeller für Besucher

Eltville (dpa/lhe) - Wer der Sommerhitze entkommen will, kann in einem geschichtsträchtigen kühlen Keller durchatmen: Besucher des Klosters Eberbach können sich ab sofort im historischen Weinkeller abkühlen. Die Temperatur liege dort konstant um die 20 Grad, teilte das Kloster mit. Vom heutigen Freitag an darf der sogenannte Hospitalkeller während des regulären Klosterrundgangs besichtigt werden.