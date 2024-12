Stadt Nürnberg kann sich museale Nutzung vorstellen

Überlegungen zur Zukunft des Zellengefängnisses gibt es auch in Nürnberg. Die Stadt kann sich etwa eine museale Nutzung in Kombination mit dem Memorium Nürnberger Prozesse vorstellen. Es sei denkbar, das Zellengefängnis in virtueller Form, zum Beispiel mit Augmented Realitiy, künftig noch stärker in die Vermittlungsarbeit einzubeziehen, teilte ein Stadtsprecher mit. Gespräche zwischen der Stadt und dem Freistaat habe es dazu noch keine gegeben.