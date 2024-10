Bad Frankenhausen (dpa/th) - Der Bau eines modernen Besucherzentrums für den schiefen Turm der Oberkirche in Bad Frankenhausen kommt voran. Rund sechs Wochen nach dem Start der Aufbauarbeiten ist Richtfest für das Bauwerk gefeiert worden, das mehr Touristen zu Thüringens bekanntestem Kirchturm locken soll. Der Turm in der Kleinstadt am Fuß des Kyffhäusers ist mit einer Neigung von inzwischen 4,83 Metern schiefer als der berühmte Turm von Pisa (Italien), der nur um 3,92 Meter geneigt ist.