In diesem Jahr ist das Hennebergische Museum Kloster Veßra Teil der länderübergreifenden Kooperationsausstellung „1525. Bauernkrieg im Henneberger Land. Ein Ereignis – fünf Perspektiven“. Aus diesem Grund erreichte Martin Hofmann, den Bürgermeister von Obermaßfeld-Grimmenthal, nach vorherigen telefonischen Kontakt am 24. Februar eine Anfrage des Museums. Ist es denkbar, den am Lindenplatz stehenden Maßstein zeitweilig in das Kloster Veßra zu überführen, diesen kostenfrei unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten zu restaurieren und diesen dann im Rahmen der geplanten Ausstellung vom 17. April bis zum 19. Oktober 2025, würdig und unter Berücksichtigung der historischen und gemeindlichen Verortung der interessierten Öffentlichkeit, zu präsentieren? – Darauf wies Museumschef Ingo Weidig am Freitag hin, nachdem ein Beitrag über den Maßstein erschien. Seinen Worten zufolge hat das Hennebergische Museum Kloster Veßra auch zugesichert, im Falle der zeitweisen Umsetzung auch für alle versicherungsrechtlichen Fragen einzutreten. Zu keiner Zeit habe der Wunsch einer dauerhaften Leihgabe an das Museum bestanden, betonte Weidig und stellte klar: „Vielmehr entstammte die Anfrage der Idee, den Maßstein und die zugrunde liegende Geschichte auch im Hinblick auf die Interessen eines gemeinsamen Regionalmarketings für die Gemeinde kostenneutral in Szene zu setzen“, betonte Weidig. Er sei deshalb verwundert über den Artikel.