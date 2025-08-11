Historischer Fund Kampf um die (Brat)Wurst? - Forscher finden uralte Urkunde

Tatsächlich ist in der Urkunde, die eigentlich die Pachtrechte auf der Krämerbrücke festhalten sollte, nicht vermerkt, was dort gebraten wurde. Aber, so Sladeczek: "Wir wissen, was die Menschen im Mittelalter gegessen haben: Würste und gebratenes Fleisch." Der Nachweis von 1404 sei ein Zufallsfund, genau wie der ihre. Bratwürste habe es vermutlich auch schon viel früher gegeben. Er betont aber auch: "Wir sind nicht angetreten, um hier den lokalpatriotischen Kampf zu führen." Sein Interesse sei gewesen, zu erforschen, was auf der Brücke früher verkauft wurde.