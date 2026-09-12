Am Donnerstag, den 17. September 2026, um 20.00 Uhr lädt das Stadtmuseum Hildburghausen zu seinem nunmehr schon 39. Historischen Abend in den Bürgersaal des Historischen Rathauses ein. Der Referent, Museumsleiter Michael Römhild, wird unter dem Titel „Von Bürgern die sich nähren mit schenken und brauen“ vom jahrhundertelangen Bierstreit der Stadt Hildburghausen mit den benachbarten Rittergütern und Dörfern sprechen. Ausgehend vom 1324 verliehenen Stadtrecht Hildburghausens wird Römhild zuerst auf die Entwicklung des städtischen Brauwesens vom Mittelalter bis in die jüngste Vergangenheit eingehen.