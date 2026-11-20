Am 17. November 2026 verlässt der letzte Herzog Friedrich in aller Dunkelheit um fünf Uhr am Morgen die Stadt, in der über 63 Jahre gewohnt und 46 Jahre lang regiert hat. In der er geboren wurde. Die Älteren wissen um das geflügelte Wort, dass man alte Bäume nicht verpflanzen soll. Friedrich aber muss gehen. Er hat es selbst so bestimmt. Per Unterschrift unter einem Vertrag, der sein Hildburghäuser Herzogtum auflöst und seiner fürstlichen Meininger Verwandtschaft zuschlägt. Dennoch muss ihm dieser Moment geschmerzt haben.