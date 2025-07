Wie jede Kirchturmuhr im Landkreis ist auch jene in der Gemeinde Böhlen als Zeitmesser ein Hingucker. Und wer das große Zifferblatt, an welcher Turmseite auch immer, dennoch nicht sehen kann, der hört zumindest den Turmuhrenklang und weiß immer, was im wahrsten Sinne die Stunde geschlagen hat.